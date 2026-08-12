Владимир Владимиров поручил отремонтировать улицу по просьбе жены участника СВО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, по итогам личного приема, поручил краевому миндору до 1 декабря отремонтировать и благоустроить дорогу на улице Пролетарской в селе Сотниковском. С такой просьбой к губернатору обратилась жена участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в ауле Тукуй-Мектеб планируется построить воркаут-площадку рядом со спортивным залом, где регулярно занимаются 80 детей. После беседы с ветераном ставропольского спорта специалисты проработают проект создания футбольной школы на базе одного из образовательных учреждений краевой столицы.

Отдельно губернатор обсудил с предпринимателем из Ставрополя возможность участия его команды в восстановлении и высадке лесополос. «Подумаем, как помочь ребятам в этом важном деле», — написал Владимиров.

Мария Хоперская