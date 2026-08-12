Ливневый коллектор на улице Дежнева в Краснодаре готов на 85%

Строительство ливневого коллектора на улице Дежнева в Краснодаре выполнено на 85%. На объекте полностью уложили трубопровод и бытовую канализацию, а прокладку электросетей завершили на 90%. При этом подрядчик допустил отставание от графика из-за ранее неучтенных подземных коммуникаций. Ход работ обсудили на выездном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэр Краснодара Евгений Наумов Фото: мэр Краснодара Евгений Наумов

Сейчас на участке засыпают песком пазухи колодцев, готовят основание дороги и монтируют дождеприемники. До конца августа планируют начать укладку асфальта на первом участке. Также предстоит полностью восстановить въезды в промышленную зону и к жилым домам.

Объект планируют завершить до конца года. Увеличение темпов работ связано в том числе с предстоящим началом учебного года, после которого на участке дороги ожидается рост транспортного и пешеходного потока.

Проект должен изменить ситуацию с подтоплениями на улице Дежнева. Сейчас во время обильных осадков на участке регулярно используют водооткачивающую технику.

В рамках строительства предстоит уложить более 700 м труб диаметром до 630 мм. На большей части трассы вода будет уходить самотеком, а на небольшом участке предусмотрена работа системы под напором. Кроме того, проект предусматривает строительство насосной станции производительностью 283 л/с и более 60 колодцев.

Одновременно предусмотрен ремонт двухполосной дороги и тротуара. Полностью уложенные трубопровод и бытовая канализация позволяют продолжать работы по восстановлению дорожного полотна и обустройству дождеприемников.

Подрядчик ранее столкнулся с неучтенными подземными коммуникациями, что привело к отставанию от первоначальных сроков. При этом текущий план предусматривает завершение объекта до конца 2026 года.

Мария Удовик