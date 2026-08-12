Виноделы «Мысхако» отказались от иска к торговой сети Metro по поводу бренда
Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску краснодарского производителя вина «Мысхако» к немецкой MIP Metro Group GmbH, управляющей интеллектуальной собственностью ритейлера. Истец просил аннулировать международный товарный знак Green Cape, но отказался от требований. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы суда.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Причины отказа не уточняются. Бренд Green Cape был зарегистрирован в 1999 году и распространяется, в частности, на алкогольные напитки. По мнению представителей «Мысхако», ответчик этот бренд в России не использует.
Иск поступил в суд в январе этого года. ООО «Мысхако» работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков. Основной вид деятельности — производство вина из винограда.