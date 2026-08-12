ККС рассмотрит вопросы прекращения полномочий и отставок четырех судей Ростова

Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области 14 августа рассмотрит вопросы, затрагивающие статус и ответственность судей региона. Информация об этом размещена в повестке на официальном сайте коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из ключевых пунктов повестки станет вопрос о прекращении отставки мирового судьи судебного участка №3 Пролетарского района Ростова-на-Дону Галины Сокиркиной. Основанием для рассмотрения вопроса послужило несоблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством о статусе судей.

Три судьи заявили о намерении прекратить полномочия по собственному желанию. Так, Наталья Щедрина, судья Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, планирует сложить полномочия с 28 августа 2026 года. Юлия Подгорная, судья Ворошиловского районного суда, просит прекратить ее полномочия с 7 сентября 2026 года. В обоих случаях основанием выступают нормы закона «О статусе судей в Российской Федерации».

Часть заседания будет посвящена дисциплинарным делам. Коллегия заслушает заключения комиссий, сформированных по итогам проверок обращений о возможных дисциплинарных проступках судей. В поле зрения ККС попали судья Шахтинского городского суда Илья Полтавцев и судья Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Наталья Краленина.

В отношении Ильи Полтавцева проверка связана с резонансными публикациями в интернете. Судью подозревают в действиях, несовместимых с профессиональным статусом и судейской этикой.

Кроме того, ККС рассмотрит обращение совета судей Ростовской области о привлечении к дисциплинарной ответственности Ольги Алексеевой, судьи Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону.

Наталья Белоштейн