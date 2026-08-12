Суд обязал администрацию Тихорецка провести обработку от клещей

Тихорецкий городской суд признал незаконным бездействие администрации по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, и обязал провести акарицидные обработки на общественных территориях. За 2026 год с укусами клещей в больницу обратились девять человек, включая двух детей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что в 2026 году на территории района не проводились противоклещевые обработки, в том числе возле образовательных и социальных учреждений, парков, детских и спортивных площадок, а также городского кладбища.

Суд обязал администрацию провести мероприятия по профилактике природно-очаговых инфекций. Об исполнении решения администрация должна сообщить в суд. Решение обращено к немедленному исполнению.

Алина Зорина