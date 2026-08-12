В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены 20 домов

Согласно предварительной информации, в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены более 20 многоквартирных и частных домов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова

«В Новороссийске работают комиссии по оценке ущерба от атаки БПЛА. Они проводят подомовые обходы — по каждому адресу составляют акты для последующих выплат»,— заявили в оперштабе.

Известно, что в Краснодарском крае в результате массированной атаки со стороны ВСУ погибли два местных жителя. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев, в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотников погиб мужчина.

Кроме того, в результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске поврежден водопровод диаметром 700 мм. Подача воды от ТГВ остановлена, ведутся аварийные работы. Также произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. Движение автотранспорта перекрыто, объезд — по улице Портовой либо через село Кирилловка.

Алина Зорина