На жителя Ставрополья завели уголовное дело за невыплату 10 млн рублей кредита

Георгиевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Георгиевска, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2024 года мужчина, намереваясь получить кредит, предоставил банку недостоверные сведения о своих доходах. В документах он указал ежемесячный заработок в размере 3 млн рублей.

На основании представленных данных банк заключил с ним кредитный договор на пять лет и выдал 10 млн рублей. Как считает следствие, в результате финансовой организации был причинен ущерб на эту сумму.

Чтобы создать видимость исполнения кредитных обязательств, с апреля по июнь 2024 года мужчина внес несколько платежей на общую сумму около 900 тыс. рублей. После этого, по версии следствия, он прекратил предпринимательскую деятельность и обратился в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ направлено в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу.

Валерий Климов