Зарплаты в сфере здравоохранения в Ростове превысили 150 тысяч рублей

Согласно опросу, в августе 2026 года в Ростове-на-Дону самые высокие зарплаты предлагают в сфере здравоохранения. Лидером рейтинга зарплатных предложений стала вакансия заведующего отделением медицинской профилактики — работодатели готовы платить от 150 тыс. рублей. Для трудоустройства требуется высшее медицинское образование и действующий сертификат специалиста. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На второй строчке — вакансия врача-офтальмолога с зарплатой от 130 тыс. рублей. Третье место занял эксперт отделения судебно-медицинских исследований: доход по этой позиции начинается от 100 тыс. руб.

В число наиболее привлекательных предложений также вошли вакансии стоматолога-хирурга (100 тыс. руб.) и оператора производственной линии (до 120 тыс. руб.).

Анализ показал, что в топе лучших зарплатных предложений по ряду крупных городов России — вакансии для врачей. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске именно медицинские специалисты занимают лидирующие позиции в рейтингах доходов.

При этом в ряде городов максимальные зарплаты предлагают и представителям других профессий. Например, вакансии водителей с доходом свыше 150 тыс. рублей в месяц вошли в топ предложений в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Уфе. Работодатели Челябинска разместили предложения для инженеров с зарплатой более 150 тыс. рублей, а в Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске и Перми столь высокий доход предлагают квалифицированным рабочим.

Среди других заметных вакансий — начальник участка заготовительного производства в Москве, начальник отдела труда и заработной платы в Санкт-Петербурге, заведующий пекарным производством в Волгограде и главный бухгалтер в Екатеринбурге.

Наталья Белоштейн