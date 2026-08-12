На Ставрополье стабилизировались поставки топлива на АЗС
Поставки автомобильного топлива в Ставропольском крае за прошедшую неделю стабилизировались, логистические цепочки работают без сбоев, сообщили власти региона.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
По словам замминистра энергетики, промышленности и связи края Василия Глушакова, топливо доставляется на автозаправочные станции вовремя. Среднесуточный объем реализации нефтепродуктов составляет около 2,5 тыс. тонн.
Сельхозпредприятия региона также обеспечены необходимыми объемами горюче-смазочных материалов. Как отмечают в профильном министерстве, этому способствовало заблаговременное заключение прямых контрактов с региональными операторами.
При этом власти начали проверять причины резкого изменения розничных цен на автозаправках и связанного с этим повышения стоимости проезда в общественном транспорте.