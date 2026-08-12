На Дону с московского ООО «Промбизнесстрой» взыскано 52 млн рублей в пользу банкрота

Арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили недействительность ряда сделок между обанкротившимся застройщиком ООО «Спецстройсистемы» (Ростов-на-Дону) и его подрядчиком ООО «Промбизнесстрой». По итогам рассмотрения спора с последнего взыскано более 52,4 млн руб. в пользу конкурсной массы банкрота. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий Андрей Сафронов оспорил четыре договора субподряда, заключенные между компаниями в 2021 году, а также перечисления денежных средств по ним. Общая сумма оспариваемых платежей превысила 52,4 млн руб.

Суд первой инстанции признал сделки недействительными и обязал ООО «Промбизнесстрой» вернуть средства ООО «Спецстройсистемы». Кроме того, с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 24 тыс. руб.

ООО «Промбизнесстрой» обжаловало определение в апелляционном порядке. Однако Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Дополнительно с компании взыскана госпошлина за подачу апелляционной жалобы — 30 тыс. руб.

Теперь ООО «Промбизнесстрой» вправе обжаловать постановление апелляционного суда в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение месяца.

Решением арбитражного суда ООО «Спецстройсистемы» признано банкротом в феврале 2024 года.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Спецстройсистемы» образовано в Ростове-на-Дону 15 октября 2012 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых домов. Учредитель — Оксана Вишнякова. Уставный капитал — 1 млн руб.

Наталья Белоштейн