Имущество обанкротившегося таганрогского ООО «Химснаб» оценили в 48 млн рублей

Конкурсный управляющий Сергей Клименко завершил инвентаризацию имущества и дебиторской задолженности обанкротившегося ООО «Химснаб» из Таганрога. Активы предприятия оценены в почти 48 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно инвентаризационной описи, стоимость 18 основных средств предприятия составляет более 29,3 млн руб. Дебиторская задолженность ООО «РСЛ» составляет 174,5 тыс. руб., ООО «Химснаб» — 3,2 млн руб., ООО «Агрофирма Принцфельд» — 1,4 млн руб., Ларисы Сизякиной — 13,1 млн руб.

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Химснаб» 1 июля 2026 года. Процедура наблюдения по иску ФНС по Таганрогу с требованием о взыскании с должника по обязательным платежам в сумме почти 6,5 млн руб. была введена в марте 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Химснаб» образовано в Таганроге 18 апреля 2008 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля химическими продуктами. Учредителем является Ольга Перекрестова. Уставный капитал — 1 млн руб.

В 2024 году выручка предприятия снизилась на 85% — до 55,9 млн руб., при этом чистая прибыль должника выросла на 86% и составила 19,9 млн руб.

Наталья Белоштейн