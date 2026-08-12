Глава Новороссийска рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

При атаке беспилотников в Новороссийске пострадали женщина и ребенок. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок»,— рассказал господин Кравченко.

Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массовой атаке БПЛА. Погибли два человека, включая восьмилетнего ребенка, пострадали 12. В Новороссийске обрушился путепровод, в городе отключили водоснабжение. Открыты пункты временного размещения, где находятся почти 90 человек. СКР возбудил дело о теракте.