В Новороссийске из-за атаки БПЛА обрушился путепровод

Надземный путепровод обрушился в Новороссийске в результате атаки беспилотников. Движение транспорта перекрыто, сообщил глава города Андрей Кравченко.

ЧП случилось на улице Магистральной. Организован объезд по улице Портовой либо через село Кирилловка. «Принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий»,— добавил господин Кравченко.

Глава Новороссийска рассказал, что в одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу. Пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в городскую больницу. В Приморском и Восточном районах города открыты пункты временного размещения, там находятся почти 90 человек.

Также в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Ночью в Краснодарском крае отразили атаку нескольких сотен БПЛА, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. Пострадали 12 человек. В поселке Волна погиб мужчина. Обломки дронов упали на 21 жилой дом и на четыре предприятия.