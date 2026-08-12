СКР возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Краснодарском крае

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае. При ночной атаке БПЛА в регионе погибли два человека, в том числе ребенок.

Согласно пресс-релизу ведомства, ВСУ с помощью беспилотников ударили по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Российское следствие «даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», добавили в СКР.

Над Краснодарским краем за ночь сбили несколько сотен дронов, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, обломки БПЛА упали на 21 дом и четыре предприятия. В Анапе и Геленджике повреждены жилые дома, пострадали еще четыре человека. Прокуратура региона открыла горячую линию для пострадавших.