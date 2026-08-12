В Новороссийске после атаки БПЛА отключили водоснабжение
При атаке беспилотников в Новороссийске повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения. Автономная теплоэнергетическая компания отключила и холодную, и горячую воду в городе, чтобы обеспечить безопасную работу теплоэнергетического оборудования, сообщила пресс-служба АТЭК в Telegram-канале.
Специалисты АТЭК контролируют ситуацию и готовы оперативно восстановить водоснабжение «сразу после возобновления холодного водоснабжения и появления технической возможности для запуска оборудования», отметили в компании.
Сегодня ночью Силы ПВО сбили над российскими регионами 503 БПЛА. Массированной атаке подвергся Краснодарский край. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, беспилотники ударили по гражданским объектам в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Погибли два человека, в том числе ребенок, еще 12 человек пострадали.
В ноябре 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной и продолжительной атаке беспилотников, наиболее сложная обстановка тогда наблюдалась в Новороссийске и Геленджике, шесть человек пострадали во всем Краснодарском крае, повреждения получили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.
По словам Вениамина Кондратьева, в Новороссийске обломки беспилотников попали в семь многоквартирных и не менее семи частных домов, пострадали четыре человека. Еще один человек получил травмы в Кабардинке, а в Краснодаре были зафиксированы незначительные повреждения офисного здания и нескольких домов.
В декабре 2025 года глава Новороссийска Андрей Кравченко объявлял угрозу атаки беспилотников и рекомендовал жителям укрываться в комнатах без остекления, в цоколях или подземных переходах, не используя автомобили и стены многоквартирных домов.