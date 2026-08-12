В Новороссийске после атаки БПЛА отключили водоснабжение

При атаке беспилотников в Новороссийске повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения. Автономная теплоэнергетическая компания отключила и холодную, и горячую воду в городе, чтобы обеспечить безопасную работу теплоэнергетического оборудования, сообщила пресс-служба АТЭК в Telegram-канале.

Специалисты АТЭК контролируют ситуацию и готовы оперативно восстановить водоснабжение «сразу после возобновления холодного водоснабжения и появления технической возможности для запуска оборудования», отметили в компании.

Сегодня ночью Силы ПВО сбили над российскими регионами 503 БПЛА. Массированной атаке подвергся Краснодарский край. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, беспилотники ударили по гражданским объектам в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Погибли два человека, в том числе ребенок, еще 12 человек пострадали.