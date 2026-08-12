Ребенок погиб, восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск

В Краснодарском крае отразили массированную атаку нескольких сотен БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали 12 человек. Обломки дронов упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия.

Губернатор рассказал, что за ночь были атакованы Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. В пунктах временного размещения находятся около 90 человек.

В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Также пострадали восемь человек, в числе которых один ребенок. Их госпитализировали. В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома, погиб мужчина.

В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, пострадали два человека. В Геленджике повреждены три частных домовладения, пострадали еще два человека, их доставили в медучреждение.