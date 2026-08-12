В Краснодаре собрали 64,5 тысячи тонн зерновых и 4 тысяч тонн овощей

В Краснодаре завершилась уборка зерновых и зернобобовых колосовых культур: собрано 64,5 тыс. т урожая. Пшеницы намолочено 54,8 тыс. т при урожайности 59,5 ц/га, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Озимого ячменя собрали 4,3 тыс. т. На полях работали более 80 комбайнов.

Сейчас в хозяйствах выполняют послеуборочный комплекс работ: убирают солому с полей, обрабатывают почву от вредителей и сорняков, обрабатывают посевы риса от заболеваний.

Одновременно аграрии продолжают уборку овощей. С полей собрали более 4 тыс. т томатов и огурцов, еще 7,3 тыс. т овощей дали теплицы. В рыночную сеть отправили более 256 т косточковых (вишни, черешни, слив, абрикосов) и порядка 380 т яблок.

Алина Зорина