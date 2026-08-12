В Геленджике введен локальный режим ЧС, разрушены три дома

В Геленджике из-за падения обломков БПЛА ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Согласно уточненным данным, при ночной атаке на Геленджик ранения получили три человека. Двое из них госпитализированы.

В районе Голубой Бухты повреждены около 20 домов, три из которых разрушены полностью. Жильцов пострадавших домов сейчас эвакуируют. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов, туда пришелся главный удар украинских БПЛА. По его словам, к этому часу зафиксировали все разрушения.

Осколками разорвавшихся беспилотных летательных аппаратов также повреждены несколько автомобилей. С утра на месте работают оперативные службы.

12 человек эвакуированы из поврежденных домов, среди них трое детей. Эвакуированных жителей Геленджика размещают в пансионатах «Приветливый берег», «Кубань», «Кавказ». Пляжи в городе и округах закрыты.

Алина Зорина