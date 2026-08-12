В Севастополе за ночь сбили 115 БПЛА, повреждены десятки домов

За минувшую ночь силы ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ, сбив 115 беспилотников. Пострадавших нет, но осколки повредили 10 многоквартирных и 25 частных домов, а также 13 автомобилей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил глава города, мобильными огневыми группами нейтрализовано 46 беспилотников.

В нескольких районах из-за упавших осколков сбитых БПЛА были зафиксированы небольшие возгорания травы и леса. Все они ликвидированы. Пожарные продолжают тушение только одного участка в районе Родного.

Зафиксированы точечные повреждения в 10 многоквартирных домах и 25 частных домовладениях — разбитые окна и другие повреждения. Повреждены 13 автомобилей.

«Ъ-Кубань» писал, что житель Республики Крым погиб из-за массированной атаки беспилотников на регион прошедшей ночью. Трагедия произошла в поселке Новоселовское Раздольненского района.

Согласно информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи над территориями Республики Крым, Краснодарского края и других регионов страны ликвидировали 502 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Алина Зорина