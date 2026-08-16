Сгоревший «Приют»

На склоне Эльбруса 16 августа 1999 года сгорел «Приют одиннадцати» — одна из самых известных высокогорных гостиниц Кавказа и символ отечественного альпинизма. Об истории объекта и его гибели — в материале «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

«Приют одиннадцати» находился на высоте около 4 200 метров над уровнем моря и долгие годы считался самым высокогорным отелем для туристов и альпинистов. Его название связано с экспедицией 1909 года: одиннадцать восходителей на Эльбрус под руководством основателя Кавказского горного общества Рудольфа Лейцингера заночевали на этом участке склона. Позже место стали называть «Приютом одиннадцати» — сначала как точку на маршруте, затем как полноценный альпинистский объект.

Первые сооружения на этом месте были куда скромнее легендарной гостиницы. Спустя примерно два десятилетия после ночевки группы Лейцингера здесь появилась небольшая деревянная будка, обитая железом. Она служила временным укрытием для альпинистов, которые шли к вершине или возвращались после восхождения. В 1930-е годы, когда альпинизм в СССР стал массовым движением, возникла идея построить на Эльбрусе капитальную базу. В 1939 году на склоне появилась трехэтажная гостиница — уже тот самый «Приют одиннадцати», ставший одной из визитных карточек Кавказа.

Здание было необычным не только из-за высоты. Оно имело округлую, обтекаемую форму, рассчитанную на сильные ветра, снеговые нагрузки и суровые погодные условия. В разные годы здесь останавливались альпинисты, инструкторы, спасатели, туристические группы. Для нескольких поколений восходителей ночевка в «Приюте» была частью классического маршрута на Эльбрус. «Коммерсантъ» в публикациях об Эльбрусе и туристической инфраструктуре Кавказа неоднократно описывал значение таких объектов для развития горного туризма и альпинизма на Северном Кавказе: без высокогорных баз массовые восхождения были бы значительно сложнее и опаснее.

Во время Великой Отечественной войны район Эльбруса оказался в зоне боевых действий. Нацистские горные стрелки поднимались на вершины, а советские подразделения позже возвращали контроль над высокогорьем. Сам «Приют одиннадцати» уцелел, хотя война прошла буквально рядом с ним. После войны гостиница снова стала работать как база для альпинистов. К концу XX века она уже воспринималась не просто как объект инфраструктуры, а как памятник эпохи советского альпинизма.

Гибель «Приюта» произошла буднично и трагически. По распространенной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с примусом: иностранный турист попытался дозаправить горящее устройство. Огонь быстро распространился по зданию. На такой высоте тушение осложнялось всем — погодой, удаленностью, нехваткой воды и технических средств. В результате легендарная гостиница выгорела.

После пожара «Приют одиннадцати» так и не был восстановлен в прежнем виде. На Эльбрусе появились другие места размещения для альпинистов — высокогорные приюты, вагончики, современные модули, гостиницы ниже по склону. Но идея возродить исторический объект периодически возвращается. В ноябре 2024 года Главгосэкспертиза РФ одобрила проект восстановления приюта, начало строительства нового трехэтажного здания с еще двумя подземными этажами на высоте 4100 метров было намечено на весну 2025 года. Однако информации о восстановлении объекта все еще нет.

Сегодня «Приют одиннадцати» остается частью мифа об Эльбрусе. Его нет как действующей гостиницы, но название продолжает жить в маршрутах, рассказах инструкторов и памяти альпинистов. Для одних это символ романтики советского горного спорта, для других — напоминание о том, что в горах любая бытовая ошибка может привести к катастрофе. Попытки «реанимировать» место — будь то восстановление исторического названия, создание нового приюта или развитие инфраструктуры рядом — фактически продолжают историю объекта, который почти век был одной из главных точек на пути к вершине.

Тат Гаспарян