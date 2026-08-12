В Колумбии ввели режим ЧС после землетрясения

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации национального масштаба, сообщает издание El Tiempo. Решение принято после землетрясения, жертвами которого стали более 200 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergio Acero / File Photo / Reuters Фото: Sergio Acero / File Photo / Reuters

Господин Эсприэлья объявил о подписанном указе в видеообращении, записанном из штаб-квартиры Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD) в Боготе. Он пояснил, что введение режима ЧС стало «наилучшим возможным решением после этой трагедии». В UNGRD добавили, что это комплексная мера реагирования «для удовлетворения неотложных потребностей и содействия восстановлению пострадавших районов».

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. Его эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе страны. По последним данным, погибли 224 человека, пострадали 900. В стране приостановили все матчи чемпионата Колумбии по футболу. Также был почти полностью прекращен экспорт колумбийского кофе.