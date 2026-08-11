Чемпионат Колумбии по футболу приостановили из-за землетрясения

Профессиональная футбольная лига Колумбии (DIMAYOR) приостановила все матчи чемпионата страны на этой неделе из-за землетрясения.

«Это решение продиктовано прежде всего нашей ответственностью перед Колумбией и всеми людьми, которые сегодня переживают трудные времена»,— указано в заявлении DIMAYOR.

Как сообщили в лиге, 36 профессиональных клубов помогут в восстановлении пострадавших общин. «В подобных обстоятельствах мы понимаем, что футбол должен служить стране и поддерживать тех, кто больше всего в этом нуждается …Сегодня футбол может подождать. Колумбия нуждается в нас»,— добавили в организации.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в департаменте Чоко. Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, а также в Эквадоре, Панаме и Венесуэле. Погибли как минимум 111 человек, пострадали — 87. В стране ввели режим национального бедствия.