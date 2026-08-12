Землетрясение в Колумбии почти полностью остановило экспорт кофе из страны

Землетрясение в Колумбии практически полностью приостановило экспорт кофе из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на ассоциацию экспортеров кофе Asoexport. Бизнес продолжает оценивать ущерб.

По данным главы Asoexport Густаво Гомеса, Буэнавентура — основной колумбийский порт по экспорту кофе — оказался изолирован из-за завалов и перекрытий на дорогах. Порт находится на побережье Тихого океана на западе страны.

Сейчас урожай кофе активно собирают в южных регионах страны — в Кауку, Нариньо, Валье-дель-Каука, Уила и других. Большая часть этого кофе обычно экспортируется через Буэнавентуру.

«Могут производиться лишь отдельные изолированные отгрузки ...На текущий момент нет конкретных официальных сообщений о том, когда дорога будет полностью открыта»,— сказал господин Гомес.

Другие порты на карибском побережье Колумбии — в Картахене и Санта-Марте — не сообщали о серьезных сбоях, но перенаправление поставок кофе на север усложняется нехваткой грузовиков, отмечает Bloomberg.

Сообщений о серьезных повреждениях на фабриках после землетрясения не поступало. Однако на работу влияют перебои с электричеством и связью, а также отсутствие сотрудников, часть которых потеряла дома после бедствия.

10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. В стране действует режим национального бедствия. По последним данным, погибли 169 человек, еще 668 получили ранения