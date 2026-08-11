Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 224

Количество погибших из-за землетрясения в Колумбии увеличилось до 224. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Ранее было известно о 169 жертвах.

Фото: Luisa GonzalezвЂЁвЂЁ / Reuters

Фото: Luisa GonzalezвЂЁвЂЁ / Reuters

Число пострадавших превысило 900, пишет BluRadio. До этого сообщалось о 668 раненых. Самые серьезные последствия зафиксированы в департаменте Перейра. Там погибли 66 человек, число пострадавших возросло до 72. Еще 37 — числятся пропавшими без вести, 15 остаются под завалами, сообщает El Tiempo.

Землетрясение произошло утром 10 августа. Магнитуда составила 7,4. Эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе Колумбии. Землетрясение ощущалось в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, а также в других странах — Эквадоре, Панаме и Венесуэле. В Колумбии ввели режим национального бедствия.

Фотогалерея

В Колумбии ввели режим национального бедствия после землетрясения

Предыдущая фотография
Поиски пострадавших под завалами в Кали

Поиски пострадавших под завалами в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Житель Манисалеса

Житель Манисалеса

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Фото: Andres Valencia / AP

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Тело погибшего в Перейре

Тело погибшего в Перейре

Фото: Stringer / Reuters

Обрушение здания в Перейре

Обрушение здания в Перейре

Фото: Social Media / Reuters

Фото: Juan David Duque / Reuters

Фото: Marco Trujillo / Reuters

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Dario Cardona / AP

Фото: Christian EscobarMora / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Juan Diaz / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Следующая фотография
1 / 24

Поиски пострадавших под завалами в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Житель Манисалеса

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Фото: Andres Valencia / AP

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Тело погибшего в Перейре

Фото: Stringer / Reuters

Обрушение здания в Перейре

Фото: Social Media / Reuters

Фото: Juan David Duque / Reuters

Фото: Marco Trujillo / Reuters

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Dario Cardona / AP

Фото: Christian EscobarMora / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Juan Diaz / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд