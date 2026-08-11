Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 224

Количество погибших из-за землетрясения в Колумбии увеличилось до 224. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Ранее было известно о 169 жертвах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luisa GonzalezвЂЁвЂЁ / Reuters Фото: Luisa GonzalezвЂЁвЂЁ / Reuters

Число пострадавших превысило 900, пишет BluRadio. До этого сообщалось о 668 раненых. Самые серьезные последствия зафиксированы в департаменте Перейра. Там погибли 66 человек, число пострадавших возросло до 72. Еще 37 — числятся пропавшими без вести, 15 остаются под завалами, сообщает El Tiempo.

Землетрясение произошло утром 10 августа. Магнитуда составила 7,4. Эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе Колумбии. Землетрясение ощущалось в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, а также в других странах — Эквадоре, Панаме и Венесуэле. В Колумбии ввели режим национального бедствия.