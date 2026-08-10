На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии. По данным Колумбийской геологической службы, эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе страны. В городе Кибдо есть пострадавшие и разрушения, заявила губернатор департамента Чоко Нубия Каролина Кордоба-Кури.

Как следует из отчета Колумбийской геологической службы, землетрясение произошло в 7:34 (15:34 мск). Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, в том числе в Боготе, сообщает местная радиостанция Blu Radio. В городе Манисалес департамента Кальдас разрушены собор и еще несколько зданий.

Эвакуацию провели в Боготе, Эхе Кафетеро, Толиме, Уиле, Валье-дель-Кауке, Манисалесе, Медельине и других районах Колумбии, отмечает El Tiempo. Среди других стран землетрясение ощущалось в Панаме и Эквадоре, пишет AFP.

Власти Колумбии приступили к оценке ущерба. Точное число пострадавших и масштаб разрушений не уточняются. Возможны афтершоки, предупредила губернатор Чоко. Угрозы цунами нет, следует из данных Национального центра предупреждения о цунами США.