«Дан четкий сигнал властям региона провести “инвентаризацию” маршрутов»

Минтранс России предложил установить в регионах государственное регулирование тарифов в общественном транспорте. Об этом на состоявшемся недавно заседании президиума Госсовета заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, из-за финансирования общественного транспорта в регионах «по остаточному принципу» большое количество маршрутов работает с нерегулируемыми тарифами. В Минтрансе уверены, что исправить ситуацию позволит переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказала кандидат юридических наук, эксперт в сфере транспорта Екатерина Бурнос.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Обеспечение транспортной доступности осуществляется путем организации регулярных перевозок с учетом действующих правовых механизмов и социальных стандартов. В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ предусмотрено два вида регулярных перевозок: по регулируемым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд и по нерегулируемым тарифам, то есть, с применением "таксы", установленной перевозчиком. За открытие маршрутов между субъектами РФ отвечает Минтранс России, за запуск межмуниципальных маршрутов внутри региона — соответствующий минтранс, за маршруты внутри муниципалитетов — органы местного самоуправления. При этом между субъектами РФ регулярные перевозки осуществляются только по нерегулируемым тарифам, а вот внутри региона и муниципалитетов вид перевозок определяется соответствующим реестром.

Так, по данным реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ростовской области, из 610 маршрутов всего 17 — по регулируемым тарифам. Это маршруты, связывающие садовые товарищества с «большим городом». Установленный тариф на перевозку одного человека составляет 4,6 руб. за пассажиро-километр, а на одно место багажа (при наличии багажного отделения) —109 руб. По данным реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ростова-на-Дону, здесь действуют 108 маршрутов и все — по регулируемому тарифу. В частности, на проезд в городском автобусе расценки составляют 41 руб. (по транспортной карте), 44 руб. (с использованием банковской карты) и 48 руб. (при наличном расчете).

Сейчас на федеральном уровне дан четкий сигнал властям региона провести, с привлечением научных организаций и общественности, "инвентаризацию" маршрутов. Цель — определение возможности изменения вида перевозок на регулируемый тариф. Но на реализацию мероприятий по изменению вида перевозок, обновлению подвижного состава необходимо ежегодно выделять крупные суммы. Поэтому важна еще одна инициатива Минтранса — гарантированное выделение средств на общественный транспорт из дорожных фондов всех уровней.

В случае, если объективно отсутствует коммерческий интерес перевозчиков на обслуживание отдельных маршрутов, перевозки по регулируемому тарифу, финансируемые из бюджета, должны стать инструментом реализации публичной обязанности органа власти по организации транспортного обслуживания. Уклонение органа власти от исполнения этой обязанности может быть преодолено судебным актом в рамках заданного ВС РФ стандарта рассмотрения таких споров».