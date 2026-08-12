В Анапе утром 12 августа объявлена угроза атаки БПЛА
В Анапе утром 12 августа была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Об этом сообщила администрация города.
Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности и действовать по инструкции.
При включении сирен необходимо дома укрыться в помещении без окон, не подходить к окнам и дверям и не пользоваться лифтом; находящимся на улице — советуют спуститься в цокольный этаж, подвал или подземную парковку, не прятаться у стен многоэтажек, в автомобиле или на остановках; в автомобиле остановиться, покинуть машину и укрыться за крепким строением или лечь на землю.
В мэрии также напомнили: запрещено снимать и выкладывать в соцсети видео с БПЛА, работой систем ПВО и оперативных служб — противник может использовать эту информацию.
Рекомендовано сохранять спокойствие и следить за новостями только в официальных источниках. Единый телефон оперативных служб — 112.
Ранее сообщалось, что угроза атаки БПЛА объявлялась в Новороссийске в ночь на 12 августа. Пострадали восемь человек, погиб ребенок.