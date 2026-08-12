Новороссийский дзюдоист завоевал серебро Спартакиады учащихся России

Воспитанник новороссийского спортивного клуба «Патриот» им. А. В. Фомина Рафаэль Кеворков завоевал серебряную медаль XIII летней Спартакиады учащихся России по дзюдо. Соревнования среди юношей и девушек до 18 лет прошли в Армавире. Об этом пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В весовой категории до 55 кг Кеворков победил представителей Ингушетии и Адыгеи и вышел в финал. В решающей схватке новороссийский спортсмен уступил дзюдоисту из Москвы с разницей в один балл.

В соревнованиях приняли участие 138 спортсменов из 44 регионов России. Сборная Краснодарского края заняла первое место в общекомандном зачете.

Спортсмена подготовили тренеры Денис Ружицкий и Александр Гарькуша.

Анна Гречко