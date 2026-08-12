Производство молока в Ростовской области сократилось на 26%

Производство молока в Ростовской области в январе—июне 2026 года снизилось на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 360,7 тыс. тонн. Такие данные содержатся в отчете Ростовстата об отдельных социально-экономических показателях региона за 6 месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Годом ранее за шесть месяцев в хозяйствах всех категорий Ростовской области было произведено 486,5 тыс. тонн молока. Таким образом, объем производства в январе—июне 2026 года составил 74,1% от уровня аналогичного периода 2025-го.

Снижение производства продолжается на фоне общего спада в сельском хозяйстве. Объем продукции сельского хозяйства в регионе за первое полугодие составил 123,6 млрд рублей против 149,8 млрд рублей годом ранее, а индекс физического объема — 83,9%. Производство мяса скота и птицы в живом весе сократилось на 18%, до 153,5 тыс. тонн.

Проблемы молочного животноводства на Дону проявились еще в 2025 году. По данным Минсельхоза РФ, производство молока в Ростовской области по итогам прошлого года составило 128 тыс. тонн, что на 12,9% меньше, чем в 2024 году. По темпам снижения регион занял второе место среди субъектов РФ.

Одной из причин сокращения производства власти называли последствия неблагоприятных погодных условий. Первый заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области сообщал, что поголовье коров, дающих молоко, за год сократилось почти на 30% — примерно до 147,4 тыс. голов. Основные потери пришлись на личные подсобные хозяйства, где поголовье уменьшилось на 35%.

По словам чиновника, продолжительная засуха привела к снижению урожая кормовых культур, а затраты на корма выросли более чем в два раза. Отдельным хозяйствам из-за нехватки кормов и средств на их приобретение пришлось сокращать поголовье.

На фоне сокращения производства снижалась и рентабельность отрасли. В феврале региональный минсельхоз сообщал о существенном росте затрат производителей, а областные власти предусмотрели в 2026 году 256 млн рублей поддержки молочного животноводства из бюджетов разных уровней.

В январе—марте 2026 года также фиксировалось снижение производства молока на 24,8% год к году.

Валерий Климов