Недостроенная гостиница Sheraton в Ростове-на-Дону выставлена на торги

На продажу выставлены нежилые помещения общей площадью 14 тыс. кв. м в недостроенном здании и доля в праве собственности на земельный участок. Торги назначены на 27 августа. Информация о лоте опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В состав лота входят помещения в подвале, на цокольном и первом этажах, а также на этажах с пятого по девятый, 18-м и 19-м. Вместе с ними покупателю предлагается доля 63/204 в праве общей собственности на участок площадью 9,3 тыс. кв. м. Начальная цена имущества установлена в размере 338,4 млн руб.

Это уже вторая попытка продать данный актив в этом году. В мае ООО «ПФО „Траст“» выставляло его на торги, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого начальная стоимость снизилась примерно на 37 млн руб. Залоговым кредитором указано АО «АК Банк».

История ростовского Sheraton началась в 2008 году. Проект предусматривал строительство 20-этажной пятизвездочной гостиницы на 307 номеров, десятиэтажного бизнес-центра, многоуровневого паркинга, конференц-центра и SPA-комплекса. Изначально объект рассчитывали завершить к 2014 году, а затем использовать во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Строительство началось в 2012 году после открытия компанией «Лира» кредитной линии ВТБ на $67 млн. Рост курса рубля привел к существенному удорожанию проекта. В итоге задолженность «Лиры» перед банком достигла 5,8 млрд руб., после чего компания была признана банкротом.

В 2016 году ВТБ продал права на проблемный актив самарской компании ООО «ПФО „Траст“», принадлежащей Семену Якшину. Компания приобрела долг «Лиры» перед банком за 220,1 млн руб. Позднее в процедуре банкротства оказался и сам «ПФО „Траст“».

К моменту возникновения финансовых проблем готовность гостиничной части комплекса оценивалась примерно в 90%, однако завершить проект не удалось. В 2016 году Sheraton исключили из перечня объектов, предназначенных для размещения гостей чемпионата мира. Впоследствии в Ростове был реализован другой гостиничный проект — Radisson Blu Rostov-on-Don.

Торги по выставленному лоту должны состояться 27 августа в 12:00.

Валерий Климов