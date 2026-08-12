Спрос на зарубежные поездки среди жителей Кубани вырос на 13%

Жители Краснодарского края этим летом стали чаще путешествовать за границу: на зарубежные направления приходится 17% всех бронирований туристов из региона, сообщили «Ъ-Кубань» эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». При этом в августе спрос на поездки за рубеж увеличился на 13% год к году. Среди наиболее востребованных стран у кубанцев — Абхазия, Грузия, Армения, Турция и Белоруссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По данным «Островка», в июле—августе 2026 года большинство бронирований, сделанных туристами из Краснодарского края, по-прежнему приходится на направления по России, однако интерес к зарубежному отдыху продолжает расти. Наиболее заметная динамика зафиксирована у Абхазии — количество бронирований выросло на 26% год к году. На 7% увеличился спрос на поездки в Грузию и Турцию.

За рубеж кубанцы чаще всего отправляются парами без детей — на такие поездки приходится 49% всех бронирований. Доля семейных путешественников составляет 25%, соло-туристов — 16%, компаний взрослых от трех человек — 10%.

При выборе размещения за границей туристы из Краснодарского края чаще всего отдают предпочтение отелям без звезд (28% бронирований). Далее следуют трехзвездочные (21%), четырехзвездочные отели (18%) и гостевые дома (10%). Апартаменты и пятизвездочные отели выбирают по 6% путешественников, отели категории «две звезды», кемпинги, глэмпинги, виллы — по 3%. На хостелы приходится 1% всех бронирований.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах за рубежом в августе 2026 года составляет 8,5 тыс. руб. и остается на уровне прошлого года.

«Несмотря на то что внутренний туризм по-прежнему занимает основную долю бронирований, интерес к зарубежным путешествиям продолжает расти. Этому способствует сразу несколько факторов: укрепление рубля, благодаря чему путешествия стали выгоднее, а также частичная переориентация туристов с российских курортов, добраться до которых в этом году стало труднее. При этом туристы не только чаще выбирают зарубежные поездки, но и увеличивают длину отдыха: средняя продолжительность бронирования у туристов из Кубани выросла на одну ночь и достигла четырех ночей»,— прокомментировала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

Маргарита Синкевич