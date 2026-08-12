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Отбой атаки БПЛА объявили в Новороссийске

В Новороссийске в 5:58 утра 12 августа был отменен сигнал «Атака беспилотных летательных аппаратов», сообщил мэр города Андрей Кравченко в соцсетях.

Фото: Полина Решетняк

Фото: Полина Решетняк

«Отмена сигнала "Атака БПЛА"», — написал он, добавив, что угроза применения дронов сохраняется, и призвал горожан сохранять бдительность.

Система противовоздушной обороны отражала налет в городе с 21:50 11 августа. На протяжении более чем восьми часов силы ПВО вели уничтожение воздушных целей.

Наталья Решетняк

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