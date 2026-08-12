В Новороссийске приостановлена работа общественного транспорта из-за атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о временной приостановке движения общественного транспорта на территории города. Соответствующее заявление он сделал в своем официальном Макс-канале.

По словам мэра, автобусы и троллейбусы не выйдут на маршруты до официальной отмены сигнала опасности атаки.

«Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно», — подчеркнул мэр.

UPD: движение транспорта возобновлено в 6:06

Наталья Решетняк