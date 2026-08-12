ПВР развернули в школе №32 в Новороссийске

Пункт временного размещения развернули в Восточном районе города на базе школы №32 (ул. Первомайская, 7А). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Жители, чьи дома пострадали, могут обратиться туда за помощью и укрытием.

В Новороссийске средства ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков беспилотников повреждены шесть домов, коммерческий объект и строительная площадка. Предварительно, есть пострадавшие, им оказывается помощь.

Наталья Решетняк