Кравченко: при атаке БПЛА в Новороссийске есть пострадавшие

В Новороссийске в результате падения обломков беспилотников повреждены шесть домов, коммерческий объект и строительная площадка. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, на местах работают оперативные службы, данные о последствиях уточняются. Предварительно, есть пострадавшие, им оказывается помощь.

Андрей Кравченко призвал жителей соблюдать осторожность, не подходить к окнам и находиться в безопасных местах до окончания работы ПВО.

Наталья Решетняк