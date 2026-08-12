Шесть домов повреждены при атаке БПЛА в Новороссийске, есть раненые

В Новороссийске военные продолжают отражать массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Макс-канале сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оперативной информации, в результате падения обломков сбитых дронов повреждения получили шесть жилых домов, одно коммерческое строение, а также территория строительной площадки. В настоящее время на местах происшествий работают все оперативные и специальные службы города. Данные о характере и степени разрушений уточняются.

«Предварительно, есть пострадавшие. Всем им оперативно оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Андрей Кравченко.

Глава города призвал жителей соблюдать предельную осторожность и меры безопасности. Горожанам рекомендовано отойти от оконных проемов и находиться в укрытиях.

Наталья Решетняк