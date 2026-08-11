Дорогу на Геленджик перекрыли со стороны Новороссийска
Движение автотранспорта на трассе в сторону курорта Геленджик временно остановлено. Ограничения введены на въезде со стороны Новороссийска, сообщил в своем Макс-канале мэр города Андрей Кравченко.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
По его данным, проезд закрыт от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная. Кроме того, перекрыто встречное направление — выезд из Кабардинки в сторону Новороссийска.
В Новороссийске средства ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. В городе включены сирены.