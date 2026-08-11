Дорогу на Геленджик перекрыли со стороны Новороссийска

Движение автотранспорта на трассе в сторону курорта Геленджик временно остановлено. Ограничения введены на въезде со стороны Новороссийска, сообщил в своем Макс-канале мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По его данным, проезд закрыт от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная. Кроме того, перекрыто встречное направление — выезд из Кабардинки в сторону Новороссийска.

В Новороссийске средства ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. В городе включены сирены.

Наталья Решетняк