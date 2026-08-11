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Дорогу на Геленджик перекрыли со стороны Новороссийска

Движение автотранспорта на трассе в сторону курорта Геленджик временно остановлено. Ограничения введены на въезде со стороны Новороссийска, сообщил в своем Макс-канале мэр города Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По его данным, проезд закрыт от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная. Кроме того, перекрыто встречное направление — выезд из Кабардинки в сторону Новороссийска.

В Новороссийске средства ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. В городе включены сирены.

Наталья Решетняк

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