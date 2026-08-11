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Движение транспорта на трассе из Новороссийска в Геленджик остановлено

Движение автотранспорта на участке дороги в сторону Геленджика временно перекрыто. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Макс-канале.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По информации мэра, ограничения введены от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная . Помимо этого, перекрыто движение в направлении Новороссийска со стороны села Кабардинка.

В Новороссийске военные отражают атаку БПЛА, в городе звучит сирена. Воздушная тревога была объявлена в 21:50 по мск.

UPD: в 5:38 движение открыли

Наталья Решетняк

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