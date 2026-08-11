В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города в своем Макс-канале.

Ранее губернатор сообщил, что российские военные, авиация, средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины. По уточненным данным, сбит 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В результате падения обломков сбитых дронов в Севастопольской зоне Южного берега Крыма, на горе Ильяс-Кая, произошло возгорание леса в труднодоступной местности на склоне. Площадь пожара составляет 500 кв. м. На месте работают подразделения МЧС, спасательной службы, Лесхоза и Черноморского флота РФ. В районе ближнего пляжа в Балаклаве также зафиксировано возгорание растительности. В Балаклавском районе обнаружен сбитый БПЛА, который не сдетонировал. Специалисты приступили к его обезвреживанию.

В одном из садоводческих товариществ (СТ) Гагаринского района от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

Кроме того, зафиксированы точечные мелкие повреждения в трех многоквартирных домах в Балаклавском районе и на Северной стороне — жители сообщили о разбитых оконных стеклах.

Наталья Решетняк