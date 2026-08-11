В Новороссийске объявлена воздушная тревога: город атакуют беспилотники

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА, в городе звучат сирены экстренного оповещения. Соответствующее заявление сделал глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности»,— написал он в Макс-канале.

Мэр призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и строго следовать официальным инструкциям. Вся актуальная информация о текущей ситуации будет публиковаться в социальных сетях главы города, на официальном портале администрации, а также транслироваться в эфире местных СМИ: радио «Новая Россия» (104 ФМ) и телеканала «Новороссийское телевидение» (22-я кнопка у кабельных операторов).

Власти напоминают о действующем запрете на фото- и видеосъемку. Горожан просят не снимать и не выкладывать в интернет кадры, на которых запечатлена работа средств противовоздушной обороны, действия специальных и оперативных служб, а также моменты отражения атаки.

О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.

Наталья Решетняк