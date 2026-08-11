В Геленджике объявлена ракетная опасность и угроза атаки безэкипажных катеров

Власти Геленджика ввели режим ракетной опасности и предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров, а также БПЛА. Соответствующее заявление в своем Макс-канале сделал мэр курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В городе запущена сирена. Жителям и гостям курорта настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и принять меры для обеспечения личной безопасности.

«Внимание! Объявлена ракетная опасность. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких»,— написал господин Богодистов в одном из оперативных сообщений.

Чуть ранее он уточнил, что в акватории Геленджика существует опасность атаки безэкипажных катеров. В связи с этим полностью закрыт выход в море для всех видов плавсредств. Граждан призвали покинуть пляжи и набережную, а также укрыться в в безопасных местах. Мэр подчеркнул, что находиться на открытом пространстве вблизи моря крайне опасно.

Власти предупреждают, что публикация кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников, их обломков, а также работы специальных и оперативных служб строго запрещена законом, так как может помешать их деятельности.

Телефоны экстренных служб: 112.

Наталья Решетняк