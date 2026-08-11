Над Севастополем сбили семь БПЛА

Над территорией Севастополя сбили семь беспилотников. Вечером 11 августа военные отражают атаку ВСУ, работают авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, беспилотные летательные аппараты сбили преимущественно над акваторией Черного моря, а также в районе Северной стороны и в Гагаринском районе.

Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности. Необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— отметил Михаил Развожаев.

Согласно информации Министерства обороны России, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря ликвидировали 42 беспилотника.

Алина Зорина