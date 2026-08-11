Над Крымом и другими регионами сбили 42 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России ликвидировали 42 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватили и уничтожили 11 августа в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев, около 20:12 мск на территории города объявили воздушную тревогу. Ранее, утром 11 августа, глава города сообщал о морской опасности. Этот сигнал дают в случае, если враг применяет для атаки морские дроны или есть прогноз, что такая атака возможна.

Алина Зорина