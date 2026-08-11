В Севастополе второй день тушат пожар у пляжа Инжир после атаки БПЛА

В Севастополе второй день продолжается тушение лесного пожара у пляжа Инжир, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Пожар локализован на площади 15 га, эвакуированы 133 человека, сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, возгорание началось в ночь на 10 августа из-за обломков сбитых украинских БПЛА. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали отдыхающих из расположенного рядом кемпинга.

В МЧС сообщили о двух очагах возгорания. Ситуацию осложняют жаркая погода, сильный ветер, скалистый рельеф и отсутствие подъездных путей для техники. Использование авиации невозможно. Помимо пожарных, с огнем борются десятки волонтеров, тушащих мелкие возгорания и тлеющую подстилку.

Алина Зорина