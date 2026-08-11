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В Новороссийске проверили безопасность 143 избирательных участков перед выборами

В Новороссийске проверили антитеррористическую защищенность и противопожарную безопасность 143 избирательных участков перед выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщили по итогам заседания Антитеррористической комиссии Краснодарского края под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Новороссийске откроют 143 участка, включая два временных. Межведомственная комиссия уже обследовала сами участки и прилегающие к ним территории.

На заседании также обсудили безопасность проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Межведомственная комиссия завершила приемку 113 образовательных учреждений Новороссийска. В них проверили условия для безопасного проведения торжественных мероприятий 1 сентября.

За обеспечение безопасности в период проведения выборов и праздничных мероприятий будут отвечать городские и правоохранительные службы.

Анна Гречко

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