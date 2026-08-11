В Новороссийске проверили безопасность 143 избирательных участков перед выборами
В Новороссийске проверили антитеррористическую защищенность и противопожарную безопасность 143 избирательных участков перед выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщили по итогам заседания Антитеррористической комиссии Краснодарского края под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Новороссийске откроют 143 участка, включая два временных. Межведомственная комиссия уже обследовала сами участки и прилегающие к ним территории.
На заседании также обсудили безопасность проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Межведомственная комиссия завершила приемку 113 образовательных учреждений Новороссийска. В них проверили условия для безопасного проведения торжественных мероприятий 1 сентября.
За обеспечение безопасности в период проведения выборов и праздничных мероприятий будут отвечать городские и правоохранительные службы.