В Новороссийске проверили безопасность 143 избирательных участков перед выборами

В Новороссийске проверили антитеррористическую защищенность и противопожарную безопасность 143 избирательных участков перед выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщили по итогам заседания Антитеррористической комиссии Краснодарского края под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Новороссийске откроют 143 участка, включая два временных. Межведомственная комиссия уже обследовала сами участки и прилегающие к ним территории.

На заседании также обсудили безопасность проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Межведомственная комиссия завершила приемку 113 образовательных учреждений Новороссийска. В них проверили условия для безопасного проведения торжественных мероприятий 1 сентября.

За обеспечение безопасности в период проведения выборов и праздничных мероприятий будут отвечать городские и правоохранительные службы.

Анна Гречко