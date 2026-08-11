Власти Сочи призвали жителей и туристов не ездить на личных авто

Администрация Сочи призвала жителей и гостей курорта по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за проблем с поставками топлива. Ограничения на продажу бензина физическим лицам введены на ряде АЗС, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили по итогам оперативного совещания с операторами АЗС, крупные поставщики ввели лимиты на отпуск топлива. На ряде заправок ограничена продажа бензина физическим лицам из-за ажиотажа. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают топливо без лимитов по топливным картам. Общественный транспорт и спецтехника обеспечены горючим в полном объеме.

Операторы корректируют поставки и перераспределяют объемы между станциями. После восстановления графика поставок ограничения будут пересмотрены. Информация о наличии топлива размещается на сайтах и в приложениях операторов.

Власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы снизить нагрузку на заправки. В случае очередей необходимо соблюдать ПДД.

Алина Зорина