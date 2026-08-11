Дефицит бензина обострился в Новороссийске

Проблемы с обеспечением бензином сохраняются в Новороссийске. На 26 из 35 автозаправочных станций топливо отпускают в течение восьми часов в сутки. Бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на 11 АЗС. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил заместитель главы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

По словам Александра Гаврикова, дизельное топливо есть на 27 заправках. С 6 августа из-за снижения поставок возобновлены дежурства волонтеров на ключевых автозаправочных станциях города.

Ежедневно проводятся заседания топливного штаба. Информация о наличии топлива обновляется на интерактивной онлайн-карте, работает горячая линия МЦУ. На крупных АЗС дежурят полиция, казачество и Росгвардия. Власти контролируют заправку общественного транспорта и спецслужб — перебоев не было.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поручил при ухудшении ситуации обращаться за помощью к краевым властям и ФАС.

«Ситуация в городе остается сложной, но контролируемой»,— заявил замглавы Новороссийска.

Алина Зорина