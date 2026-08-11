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В Севастополе девятилетний мальчик травмировал позвоночник на детской площадке

Прокуратура Гагаринского района Севастополя проводит проверку по сведениям, распространяющимся в социальных сетях, согласно которым девятилетний мальчик травмировал позвоночник на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, школьник поступил в больницу города с травмой позвоночника. Сообщалось, что ребенок упал с горки, установленной на детской площадке в одном из дворов Севастополя.

В ходе проверочных мероприятий прокуратура даст оценку соответствию технического состояния игровой площадки установленным требованиям и полноте исполнения обязанностей по ее содержанию ответственными лицами.

Отмечается, что по итогам прокурорской проверки при наличии соответствующих оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

Алина Зорина

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