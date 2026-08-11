В Севастополе девятилетний мальчик травмировал позвоночник на детской площадке
Прокуратура Гагаринского района Севастополя проводит проверку по сведениям, распространяющимся в социальных сетях, согласно которым девятилетний мальчик травмировал позвоночник на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Согласно предварительной информации, школьник поступил в больницу города с травмой позвоночника. Сообщалось, что ребенок упал с горки, установленной на детской площадке в одном из дворов Севастополя.
В ходе проверочных мероприятий прокуратура даст оценку соответствию технического состояния игровой площадки установленным требованиям и полноте исполнения обязанностей по ее содержанию ответственными лицами.
Отмечается, что по итогам прокурорской проверки при наличии соответствующих оснований будут приняты необходимые меры реагирования.