Индийский танец и кыргызский дастан: на «Роза Хутор» представят традиции двух культур

15 и 16 августа программу Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» продолжат выступления артистов из Индии и Киргизии. Гости горного курорта увидят Бхаратанатьям — один из древнейших классических танцев Индии — и спектакль «Кулмырза и Аксаткын» о любви и выборе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Роза Хутор Фото: пресс-служба Роза Хутор

15 августа на сцене у Ратуши состоится открытый концерт танцевальной труппы Фонда «Прасиддха» (Индия), приуроченный ко Дню независимости страны. Артисты представят традицию Бхаратанатьям — одного из старейших классических танцев Индии, объединяющего музыку, ритм, пластику и элементы театрального повествования в единую сценическую форму. Через движения и мимику исполнители рассказывают истории из индийской мифологии, передают образы героев древних преданий. Начало концерта — в 18:00.

Основатель труппы — Пратибха Пралад, индийская танцовщица, хореограф, исследователь традиции Бхаратанатьям. Она удостоена государственной награды Индии — ордена «Падма Шри», а также премии Академии Сангит Натак — одного из главных учреждений страны в сфере музыки, танца и театрального искусства. В постановках Пратибха Пралад сочетает классическую технику с современным сценическим языком, сохраняя и развивая традиции индийского танцевального искусства.

16 августа фестивальную программу продолжит спектакль-дастан «Кулмырза и Аксаткын» Театрального училища имени Бообека Ибраева при Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова. Постановка рассказывает историю влюбленных, чьи чувства сталкиваются с семейными традициями и общественными ограничениями. Судьба героев стала одним из известных сюжетов кыргызской культуры. В нем раскрываются темы любви, выбора и человеческого достоинства.

Спектакль пройдет в многофункциональном концертном зале «Роза Холл». Продолжительность постановки — 65 минут, возрастная категория — 6+. Начало спектакля — в 19:30.

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