Минимущество Дона выставило на торги 59 зданий и парковок за 300 млн рублей

Минимущество Ростовской области объявило торги по реализации 59 объектов недвижимости, находящихся в собственности региона. В перечень лотов вошли 50 парковочных мест, а также девять нежилых помещений в разных районах Ростова-на-Дону. Общая стоимость лотов превышает 300 млн руб. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «РТС тендер». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Так, 50 машиномест предлагаются к продаже на ул. Тружеников, №86/5. Ещё три нежилых помещения выставлены на торги на ул. 2-я Володарского, №172/88, шесть нежилых помещений — на пр. Ленина, №140 «А».

Как пояснил министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Кирилл Баранчук, реализация программы приватизации — одна из приоритетных задач министерства.

«Вовлекая в оборот непрофильное имущество, мы снижаем нагрузку на областной бюджет в части его содержания. Вместе с тем помогаем гражданам решить вопрос безопасности своего автотранспорта, а малому и среднему бизнесу открываем возможности для развития», — отметил глава ведомства.

Согласно внесенных изменений в Областной закон «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ростовской области на плановый период 2026-2028 годов», в регионе планируется приватизировать 60 объектов государственного имущества.

В правительстве отвечают, что данный план приватизации в части реализации имущества является самым масштабным за последние годы.

Наталья Белоштейн